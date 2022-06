Prix de Diane: victoire historique d'une femme, Hollie Doyle, en selle sur l'anglaise Nashwa

La Britannique Hollie Doyle, en selle sur la pouliche pur-sang de trois ans Nashwa, a remporté à la lutte dimanche à Chantilly (Oise) le Prix de Diane Longines, une victoire historique pour une femme dans cette course.

Après le forfait sur l'hippodrome de la pouliche Otilien, dix-sept pouliches se sont élancées sur le parcours sélectif de 2.100 mètres.

Nashwa a assuré son départ se plaçant vite dans le groupe de tête. Elle a pris le commandement à 400 mètres du but et a bien résisté à l'attaque finale de la pouliche française, La Parisienne, qui a dû se contenter de la deuxième place.

"Je ne trouve pas mes mots. Je ne sais pas comment expliquer ça! Nashwa est une vedette, c'est une star, c'est une étoile. C'est une course extrêmement prestigieuse", a déclaré Hollie Doyle, la jeune femme de 25 ans, un large sourire aux lèvres.

Cette femme jockey, star britannique désignée sportive de l'année par le Sunday Times en 2020 fait son entrée dans le monde du turf français, offrant un nouveau succès à l'entraîneur John Gosden, l'homme de Newmarket.

Courageuse deuxième, La Parisienne, montée par Gérald Mossé, a regagné, elle, de nombreux rangs, dans la ligne droite finale mais a rendu les armes au passage du poteau, finissant à une courte tête de la lauréate.

"La pouliche qui a gagné est un roc. On n'est pas passé loin de la victoire. Elle a été magnifiquement montée par son jockey", a dit Yann Lerner qui l'a entraînée avec son père Carlos à Maisons-Laffitte (Yvelines).

"Comme La Parisienne aime le terrain souple, elle ira certainement courir le Prix de l'Arc de Triomphe", a ajouté le professionnel d'origine argentine.

La troisième place est revenue à la pouliche française Rosacea pilotée par le jockey belge Christophe Soumillon, quatre longueurs et demie plus loin.

- "Une femme talentueuse" -

La pouliche française Agave, partie favorite, sous la monte d'Olivier Peslier, a conclu 4e. Elle a toujours galopé dans le groupe de tête, a tenté sa chance à mi-ligne droite mais n'a pas réussi à contrer les attaques de ses rivales.

Grâce à cette victoire, Nashwa, magnifique pouliche à la robe baie (marron) a rapporté 571.000 euros promis à la gagnante sur le million d'allocation totale à ses propriétaires de l'écurie Al Sagar.

L'entraîneur de Nashwa, John Gosden, signe un deuxième succès dans la course la plus glamour de l'année, après la victoire de sa pensionnaire Star Of Seville en 2015. Son Écurie de Clarehaven, à Newmarket, est aujourd’hui garnie de champions, comme Enable, double lauréate du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, et désormais de la nouvelle reine de Chantilly.

"Hollie Doyle est une femme talentueuse qui est méticuleuse dans son travail. Elle a démontré qu'elle était un jockey de grande classe", a commenté John Gosden, 71 ans, lors d'une conférence de presse.

"La course ne s'est pas déroulée comme prévu. Elle a profité de son bon numéro de corde, le 2, pour se placer tout de suite dans le groupe de tête et elle a réussi a bien détendre la pouliche", a ajouté le maître entraîneur, "fier de sa jeune équipe".

"Je n'ai que 25 ans et que ce succès arrive aussi vite, c'est incroyable. A 400 mètres de l'arrivée, je me suis sentie vulnérable mais la pouliche s'est bien adaptée au parcours car la deuxième a fini très vite", a raconté Hollie Doyle lors de la conférence de presse.

Quant à la suite de la carrière de Nashwa, fille du crack étalon Frankel, "elle a beaucoup couru et va faire une pause". "Je pense la diriger sur le Prix de l'Opéra, le jour du Prix de l'Arc de Triomphe".

Nashwa est par ailleurs assurée d'une valeur commerciale et d'une future carrière d'exception en tant que reproductrice de la race pur-sang anglais au haras, à l'instar de Zarkava, jument de l'Aga Khan.

Cette édition disputée sur un terrain souple a opposé dix-sept pouliches, françaises et britanniques devant une foule de spectateurs, dont de nombreuses élégantes aux coiffes parfois extravagantes.