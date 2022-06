Elections législatives en France - Le parti d'Emmanuel Macron en tête, mais sans majorité absolue

(Belga) D'après un premier sondage, la coalition du président Emmanuel Macron (Ensemble) serait loin d'obtenir la majorité absolue aux élections législatives en France, puisqu'il récolterait entre 208 et 248 sièges (289 sièges sont nécessaires pour atteindre la majorité), écrit Le Soir dimanche soir vers 19h30. La coalition de gauche, le Nupes, en aurait de 163 à 203, le Rassemblement national (extrême-droite) réaliserait une percée historique (entre 67 et 90 sièges).

Les Républicains et alliés remporteraient de 30 à 50 sièges, complète La Libre. Ces projections se basent sur de premiers dépouillements sur base d'un échantillonnage de bureaux de votes en France, sélectionnés selon leur représentativité. La participation au second tour des élections législatives atteignait 38,11% dimanche à 17h00 en métropole, selon le ministère français de l'Intérieur, un chiffre en baisse de 1,31% par rapport au premier tour, il y a une semaine, où elle s'établissait à 39,42 %. Elle est en revanche en hausse par rapport au second tour des législatives de 2017 où elle atteignait 35,33% à la même heure. (Belga)