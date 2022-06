DIRECT - Manifestation nationale: aucun avion ne décolle de Brussels Airport, 70.000 personnes attendues dans la rue

Une manifestation nationale est organisée ce lundi à Bruxelles par les syndicats FGTB, CSC et CGSLB. Ils réclament davantage de pouvoir d'achat pour les travailleurs et une modification de la loi sur la norme salariale. Les syndicats ont promis une "démonstration de force". Certains secteurs seront également visés par des arrêts de travail.

DIRECT RTL INFO

7h30 - AVIONS. "Ne venez pas à l'aéroport!"

"La situation est calme dans le terminal de Brussels Airport" ce lundi matin, indiquait peu avant 7h00 la porte-parole de l'aéroport. "Pas mal de voyageurs sont visiblement bien au courant qu'ils ne doivent pas venir jusqu'ici."



Et de compléter pour ceux qui avaient un avion à prendre ce lundi 20 juin: "Ne venez pas à l'aéroport. C'est mieux de contacter directement votre compagnie aérienne. D'une part pour obtenir un remboursement ou évidemment pour pouvoir rebooker votre vol à une date ultérieure."

ou évc

7h15 - 70.000 personnes attendues dans la rue

Cette manifestation nationale est organisée à Bruxelles par les syndicats FGTB, CSC et CGSLB. Ils réclament davantage de pouvoir d'achat pour les travailleurs et une modification de la loi sur la norme salariale. La manifestation partira à 11h de la gare du Nord à Bruxelles. Pour permettre à tout le monde de rejoindre le lieu de rassemblement, neuf trains supplémentaires seront affrétés par la SNCB. Plus d'informations ici.

7h - AVIONS. Brussels Airport annule tous ses vols au départ

Brussels Airport tous les vols annule tous ses vols au départ prévus ce lundi. Quelques touristes semblent pouvoir ne pas avoir été informés à temps et se trouvent donc à l'aéroport, a constaté notre journaliste Perrine Hubinon. "Nous ne pouvons pas garantir la sécurité des voyageurs", avait déclaré la porte-parole Nathalie Pierard ce dimanche. Une nouvelle mise à jour de la situation a mis en évidence qu'encore moins de travailleurs de la société de sécurité G4S qu'annoncé assureraient le contrôle de sécurité. Les temps d'attente menaçaient de dépasser les huit heures. La décision a dès lors été prise d'annuler tous les vols de passagers au départ.

À l'aéroport de Charleroi, aucun vol annulé pour l'instant. Mais il y a forcément des perturbations et les voyageurs sont invités à se présenter à l'aéroport au moins 3h avant le départ.

6h30 - TRANSPORTS. Une seule ligne de métro circule à la Stib, de nombreux bus supprimés

6h - TRANSPORTS. Le réseau TEC fortement perturbé