Prévisions météo: des précipitations intenses attendues, trois provinces placées en alerte jaune

Selon l'IRM, l'Institut Royal Météorologique, ce lundi matin, de l'air instable circulera encore sur le sud-est du territoire, et sera à l’origine de précipitations orageuses. D'autre part, un front froid, s'étirant du nord-ouest de la Russie à l'ouest de la France, transitera sur l'ouest et le centre de notre pays.

Ce lundi matin, une onde pluvio-orageuse remontera de la France vers nos régions. Elle touchera plus particulièrement les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Trois provinces ont été placées en alerte jaune. Il s'agit de la province de Luxembourg, Namur et Liège. Des précipitations parfois intenses seront possibles et pourraient, par endroits, conduire à des cumuls dépassant 10 litres/m² en 1 heure et/ou 25 litres/m² en 24h. Il faudra aussi tenir compte d'un risque de rafales de vent.

Puis, durant la journée de ce lundi, à l’arrière de la perturbation, de l'air plus frais en provenance de la mer du Nord, stabilisé par une dorsale anticyclonique, circulera vers nos régions.

Les maxima se situeront entre 17 degrés en bord de mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 21 ou 22 degrés dans le centre et en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré de secteur nord.

Ce soir et en première partie de nuit, le ciel deviendra pratiquement serein. Plus tard dans la nuit, des voiles d'altitude atteindront notre pays à partir du sud. Il fera assez frais avec des minima de 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 10 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de nord, virant graduellement au secteur est.

Mardi

Mardi, la journée débutera avec un temps assez ensoleillé et des voiles d'altitude. Au fil des heures, des nuages plus nombreux envahiront notre pays depuis la France et la nébulosité deviendra alors plus variable. Sous ces nuages, quelques averses éclateront, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la mer ou en Hautes-Fagnes, 23 à 24 degrés sur la plupart des autres régions et jusqu’à 25 degrés en Campine et en Gaume. Le vent sera faible à modéré de secteur est.

Mercredi

Mercredi, le temps sera souvent ensoleillé et sec. Sur l’extrême sud du pays, des nuages un peu plus nombreux pourront toutefois mener au développement d’une averse (orageuse) en cours d’après-midi. Les maxima seront compris entre 20 degrés au littoral, 25 ou 26 degrés dans le centre et 27 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.

Jeudi

Jeudi, la matinée débutera avec du soleil. En cours d’après-midi, le temps deviendra plus instable avec l’arrivée d’une dégradation orageuse avec d'abord des averses sur la partie sud du territoire. Sur le nord, le temps restera ensoleillé et généralement sec jusqu'en fin d'après-midi ou en soirée. Certaines averses pourront être intenses avec un risque d'orage. Les maxima atteindront 23 degrés en bord de mer et oscilleront entre 25 et 30, voire 31 degrés dans l'intérieur. Le vent sera faible à modéré de secteur est.

Vendredi

Vendredi, le temps restera variable avec par moments des périodes ensoleillées qui alterneront toutefois avec des nuages plus menaçants, surtout l'après-midi, pouvant déboucher sur quelques averses (orageuses). Les maxima seront compris entre 20 degrés à la mer et 26 degrés en Campine.