Pieyre-Alexandre Anglade réélu pour représenter les Français du Benelux

(Belga) Pieyre-Alexandre Anglade (Ensemble!) a été réélu pour représenter les Français du Benelux à l'issue du second tour des législatives en France dimanche. Il a devancé Cécilia Gondard (Nupes). Le candidat du parti présidentiel l'emporte finalement avec 55,15% des suffrages exprimés contre 44,85% pour sa rivale. Plus précisément, au bureau de Bruxelles, Pieyre-Alexandre Anglade a obtenu 51,02% et Cécilia Gondard 48,98%