Le mercure va grimper dans les prochains jours

(Belga) Quelques précipitations sont attendues, lundi après-midi, au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ensuite, les éclaircies, déjà présentes sur l'ouest et le centre du pays, s'étendront aux autres régions, annonce l'Institut royal météorologique(IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima seront compris entre 17 degrés au littoral ou en haute Ardenne et 21 à 22 degrés en plaine, sous un vent modéré.

Ce soir, le ciel sera d'abord dégagé, mais en cours de nuit, des voiles d'altitude atteindront notre pays depuis la France. Un peu de brume ou quelques champs de brouillard locaux pourront également se former ici et là. Les minima oscilleront entre 5 degrés sur les hauteurs et 12 degrés à la Côte. La journée de mardi s'annonce mitigée entre soleil, nuages et averses. Mais à l'arrière de cette zone perturbée, des éclaircies reviendront depuis la France en fin d'après-midi et en soirée. Les températures flirteront avec les 25 degrés. Mercredi, il fera généralement beau et sec, mais une averse pourrait éclater sur l'extrême sud l'après-midi. Le mercure grimpera jusqu'à 27 degrés. (Belga)