Boris Johnson fait un bref passage à l'hôpital pour une opération des sinus

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué lundi un court passage dans un hôpital londonien où il a subi une "opération très légère de routine liée à ses sinus", ont indiqué ses services.

"Il est arrivé à l'hôpital vers 6 heures du matin et l'opération a eu lieu", a indiqué un porte-parole du chef du gouvernement. "Il était de retour à Downing Street peu après 10 heures." Boris Johnson, 58 ans depuis dimanche, se repose désormais chez lui et prévoit de participer au conseil des ministres mardi, a précisé le porte-parole, soulignant que l'opération était prévue "depuis un moment". Le Premier ministre a été vu plusieurs fois ces dernières semaines reniflant comme s'il avait un rhume. En avril 2020, il avait passé plusieurs jours à l'hôpital, dont trois jours sous assistance respiratoire, après avoir contracté le Covid-19. Pendant cette hospitalisation, le chef de la diplomatie d'alors, Dominic Raab, avait assuré l'intérim. M. Raab - désormais ministre de la Justice et vice-Premier ministre - et Simon Case, le plus haut fonctionnaire britannique, avaient été mis au courant à l'avance de l'opération de lundi, a précisé le porte-parole.