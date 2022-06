 Test OnePlus Nord 2T et Nord Buds: toujours le meilleur rapport qualité-prix?

Un Nord 2T qui coche beaucoup de cases pour 399€, et des Nord Buds qui lui vont très bien pour 49€: OnePlus aurait-il à nouveau trouvé la formule magique du rapport qualité-prix ?

Jadis unique acteur du "très bon rapport qualité-prix" et du "flagship killer", OnePlus est désormais un fabricant de smartphone plus traditionnel, avec une gamme de produits allant de 199€ à 999€. Et encore, je ne parle que des smartphones, car l'acteur chinois lorgne du côté des montres connectées (un seul modèle passé un peu inaperçu malgré de belles promesses) et des écouteurs.

Cet été, l'entreprise a sorti quelques OnePlus Nord (dont le Nord 2T dont je vais vous parler), des smartphones entrée et milieu de gamme qui représentent 60% des ventes (pas des bénéfices), ainsi que les Nord Buds, ces petits écouteurs entièrement sans fil. Voici mon avis.





OnePlus Nord 2T (399€): tout ce dont vous avez besoin ?

J'ai bien apprécié les débuts de la série Nord de OnePlus, dont le Nord 2 de 2021, car elle ramenait la marque à ses origines, en proposant le juste rapport qualité-prix, un équilibre pas évident à atteindre quand il faut faire les bons curseurs aux bons endroits. Le Nord 2T est dans la lignée, contrairement aux plus petits OnePlus Nord que vous désormais croiser dans les boutiques (évitez les Nord CE, qui ne font pas honneur à l'histoire de la marque).

Le juste rapport qualité-prix en 2022, c'est quoi ? Pour 399€, un prix raisonnable sans être léger, vous avez:

Un processeur MediaTek Dimensity 1300 qui ne s'en sort pas trop mal (ce n'est clairement pas le meilleur de l'année, c'est la plus grosse concession)

MediaTek Dimensity 1300 qui ne s'en sort pas trop mal (ce n'est clairement pas le meilleur de l'année, c'est la plus grosse concession) 128 GB de stockage interne et 8 GB de RAM (largement suffisant pour 90% des usages)

de stockage interne et 8 GB de RAM (largement suffisant pour 90% des usages) Un bel écran AMOLED de 6,43" avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (beau et fluide, donc).

AMOLED de 6,43" avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (beau et fluide, donc). Un bon capteur principal Sony IMX766 de 50 MP qui s'en sort très bien de jour et qui est stabilisé. Il est équipé d'un ultra grand-angle de 8MP assez moyen d'un capteur monochrome assez inutile.

Sony IMX766 de 50 MP qui s'en sort très bien de jour et qui est stabilisé. Il est équipé d'un ultra grand-angle de 8MP assez moyen d'un capteur monochrome assez inutile. Deux haut-parleurs pour une vraie stéréo .

. La charge très rapide 80W , inédite dans cette gamme de prix, qui permet de passer de 1% à 67% de batterie (environ 24h d'autonomie) en seulement 15 minutes.

, inédite dans cette gamme de prix, qui permet de passer de 1% à 67% de batterie (environ 24h d'autonomie) en seulement 15 minutes. Un design moderne et stylé, surtout dans la livrée noire mate de mon test. Le bloc d'optiques (qui ont l'air de loucher) ajoute la touche d'originalité nécessaire.

moderne et stylé, surtout dans la livrée noire mate de mon test. Le bloc d'optiques (qui ont l'air de loucher) ajoute la touche d'originalité nécessaire. Android 12 et la promesse d'avoir plusieurs années de mises à jour de la surcouche logicielle OxygenOS.

Que reste-t-il aux grands ? Une puce plus puissante (ça se ressent surtout dans les jeux vidéo avec des graphismes exigeants), des capteurs photos plus polyvalent (avec zoom, notamment) et plus balaises dans la pénombre, un écran avec une plus haute définition et une calibration plus naturelle. Si tout ça ne vous parle pas plus que ça, c'est que vous n'en avez pas besoin. Le OnePlus Nord 2T est alors une bonne option pour vous si votre budget est de 399€.







Et les écouteurs Nord ?

Vu le succès de la gamme Nord, OnePlus a intelligemment décliné la gamme vers les écouteurs sans fil. L'entreprise a de l'expérience dans le domaine, et elle est plutôt bonne: les Buds Pro font partie de mes coups de cœur, alliant design et performances pour 149€. Les Nord Buds sont forcément plus abordables (49€ seulement), tandis que leur design colle bien au OnePlus Nord 2T dont on vient de parler:

A nouveau, c'est un bon rapport qualité prix. Car si les aigus ne sont pas dingues, on a droit à des basses généreuses malgré le prix contenu et l'encombrement limité. Et les basses, on le sait, c'est le plus spectaculaire: on a vite l'impression d'en avoir pour son argent…

L'isolation du bruit ambiant n'est bien entendu que passive, c'est-à-dire qu'elle n'est due qu'à la présence d'embouts en caoutchouc qui, bien installés, auront un effet ventouse qui vous coupera un peu du monde. Il n'y a pas d'ANC (annulation active du bruit via une petite puce embarquée qui analyse le bruit et tente de l'annuler en envoyer les fréquences inverses dans vos oreilles), et c'est bien logique à 49€.

Derniers bémols: la qualité des microphones intégrés, pas dingues, ainsi que l'absence de charge sans fil (mais ça reste peu répandu en Belgique).

Pour le reste, c'est une proposition honnête qui accompagnera à merveille tous les smartphones OnePlus (et Oppo), qui reconnaîtront les écouteurs dès l'ouverture de la boîte, et permettront de les configurer sans télécharger d'application dédiée:





Les autres marques devront télécharger une application tierce (la très mal nommée HeyMelody).





Conclusion

Vous l'avez compris, OnePlus a, selon moi (mais la notion de rapport qualité-prix peut être subjective), à nouveau trouvé la bonne formule, tant au niveau du smartphone que des écouteurs.

Si vous mettez 450€ sur la table (la moitié du prix d'un iPhone récent), vous avez un téléphone élégant et performant avec une charge très rapide, assorti à une jolie paire d'intra-auriculaires entièrement sans fil, mais avec des qualités indéniables. Aucun de ces appareils n'est le meilleur, et il leur manque quelques options, mais ça reste une bonne affaire.

Notons cependant qu'au fil des ans, OnePlus n'est plus le seul acteur à proposer la formule du juste prix. Il est imité, et d'assez belle manière, par Xiaomi et Oppo. À vous de faire votre choix...