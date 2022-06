Le futur quartier Léopold présenté aux Namurois

(Belga) La Ville de Namur a tenu lundi soir une réunion d'information préalable à l'étude d'incidence environnementale qui doit venir parachever près de dix ans de réflexion autour de la reconfiguration du quartier Léopold. L'inauguration du nouveau "lieu d'expérience et de vie" devrait avoir lieu fin 2026.

Le projet final de périmètre de remembrement urbain (PRU) avait été approuvé par le collège communal en décembre dernier. La capitale wallonne attend maintenant qu'il soit validé cet été par le gouvernement wallon, qui a traité en priorité tous les dossiers relatifs aux inondations. Situé à proximité directe de la gare, ce nouveau quartier doit permettre de redynamiser le nord de la ville. Si dans un premier temps, l'idée était d'abattre l'ancienne gare des bus pour en faire un centre commercial, le projet a depuis fort évolué. Dans leur dernière mouture, les autorités locales font état de 14.000 m² de surfaces commerciales nettes (comprenant l'horeca et 4.000 m² pour le magasin C&A déjà présent), 8.000 de bureaux, 11.600 de logements (122 appartements) et près de 10.000 m² d'espaces publics (avec notamment une plaine de jeux). Le tout, avec un parking souterrain de 850 places pouvant également accueillir un millier de vélos. Tous ces aménagements doivent permettre de ramener de la vie dans le quartier et de le reconnecter au reste de la ville. Les autorités locales et la société Besix Red, promoteur du projet, espèrent pouvoir entamer rapidement ce chantier d'envergure. Si tout se passe comme prévu et que le permis intégré est obtenu dans le délai espéré (été 2023), le nouveau quartier devrait être opérationnel fin 2026. (Belga)