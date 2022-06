Météo - Alternance d'éclaircies et de périodes nuageuses pour les prochains jours

(Belga) Après de belles périodes ensoleillées voilées par des nuages d'altitude, la nébulosité augmentera en cours de matinée sur le sud et ensuite également sur le nord, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il s'ensuivra une zone de pluie ou d'averses principalement au sud du sillon Sambre­ et Meuse avec localement un risque de quelques orages.

Sur les autres régions, le temps devrait rester généralement sec. A l'arrière de cette zone perturbée, des éclaircies reviendront depuis la France en fin d'après­ midi et en soirée. Les maxima seront compris entre 18°C en haute Ardenne et 23 ou 24°C en Campine. Le vent sera d'abord faible à modéré d'est et plus tard de secteur nord­-est. Ce soir, les éclaircies s'élargiront avec en premier lieu encore la possibilité d'une ondée sur l'est. Durant la nuit suivante, le ciel deviendra souvent peu nuageux avec plus tard des nuages d'altitude depuis le sud. Les minima seront compris entre 9°C en Hautes­ Fagnes et 13°C dans le centre, voire 15°C le long du littoral et en Lorraine belge. Le vent deviendra faible à parfois modéré de nord­-est. Mercredi, le temps sera souvent ensoleillé et sec. Sur l'extrême sud du pays, les nuages deviendront toutefois plus nombreux, avec possibilité d'une averse l'après­-midi. Les maxima se situeront autour de 21°C à la côte, de 23°C en Hautes­ Fagnes, et entre 24 et 28°C ailleurs. Le vent sera d'abord généralement faible, puis souvent modéré de secteur nord­-est. Jeudi, déjà en matinée, sous une nébulosité variable à parfois abondante, des averses orageuses remonteront sur nos régions à partir de la France. Il fera chaud avec des maxima de 24 ou 25°C à la côte ainsi qu'en Hautes­ Fagnes, à 28 °C environ en Campine. Le vent sera faible à modéré de direction variable. (Belga)