Un circuit de drift trikes vient d'ouvrir à Bastogne: "On arrive à ressentir les sensations du snowboard ou du ski"

Un circuit de drift trikes vient d’ouvrir ses portes à Bastogne, en province de Luxembourg. Il s’agit d’un type de conduite sportive et spectaculaire sur un trike, un véhicule électrique ayant l’avant d’un vélo, et l’arrière d’un karting assemblés sur un châssis adapté. Une poignée des "gaz" comme sur une moto et un frein.

Ces engins ne font pas de bruit, pas de fumée ni de mauvaise odeur car ils sont 100% électriques. Le but, ce n’est pas la vitesse mais la sensation de glisse.

"En général il faut des voitures assez puissantes pour y arriver. Et ici, le truc sympa, c’est qu’avec des petits véhicules montés en électrique, on arrive justement à ressentir les sensations un peu comme si on faisait du snowboard ou du ski. C’est vraiment cette sensation de glisse, se mettre en travers et drifter", explique Nathan Bockholtz, alias "Brigand", concepteur des drift trikes.

La piste intérieure vient d’ouvrir ses portes. Sept véhicules sont disponibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite. Le circuit est pour le moment unique en Belgique.