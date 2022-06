Le taux d'emploi à un niveau record... mais de plus en plus de Belges ont un deuxième emploi

Le taux d'emploi de la Belgique a atteint un record au premier trimestre 2022, à 71,9% des 20-64 ans et 85,2% parmi les personnes à niveau d'instruction élevé. A contrario, le taux de celles à faible niveau d'instruction se situe 40 points de pourcentage plus bas, à 45,2% des 20-64 ans, selon des chiffres issus de l'Enquête sur les forces de travail (EFT) et publiés mardi par l'office statistique Statbel.



Au quatrième trimestre 2021, le taux d'emploi se chiffrait à 71,6%. Par rapport au premier trimestre 2021 (69%), la progression est encore beaucoup plus forte. Sur un an, le taux d'emploi augmente partout et dans toutes les catégories. Le nombre de personnes ayant un deuxième emploi augmente également fortement.

Au premier trimestre de 2021, 204.000 personnes occupées avaient un deuxième emploi. Un an plus tard, ce chiffre est passé à 265.000, soit 5,3% de l'ensemble des personnes occupées.

Au total, 85% des personnes ayant un deuxième emploi sont salariées dans leur emploi principal et 15% indépendantes. Au premier trimestre 2022, le taux de chômage (BIT) des 15-64 ans a atteint 5,4%, en recul de 0,4 point de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2021 (5,8%) et de 1,3 point de pourcentage par rapport au premier trimestre de 2021 (6,7%).