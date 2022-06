Un passage pour piétons surréaliste à Forest: "On proteste à notre manière"

Lassés par le manque de réactivité de la commune, des habitants ont décidé de mener une action symbolique pour réclamer plus de sécurité aux abords de la chaussée de Bruxelles, à Forest.

Un passage piéton surréaliste a fait son apparition vendredi dernier aux abords du parc Duden à Forest, en région bruxelloise. "Ceci n'est pas un passage piéton" est inscrit juste à côté. Et, en effet, ce n'est pas un passage piéton mais bien une fresque urbaine. Celle-ci représente un passage piéton formé par des pipes, en référence à René Magritte et son surréalisme.

Car, selon les riverais, la situation est surréaliste. Les habitants estiment que cet endroit de la chaussée de Bruxelles manque cruellement de passages piétons, alors qu'elle se situe juste en face du parc Duden, très fréquenté. 6.000 véhicules empruntent le tronçon chaque jour.

"Cela fait trois ans qu’on demande de réduire cette quantité et la vitesse du trafic. Mais rien n’est fait. On a juste installé des petits panneaux indicateurs de vitesse qui entretemps ont été retirés. Même un marquage au sol, cela n’a pas été installé. On voudrait une concertation qui ne vient pas, alors on proteste à notre manière", explique Benjamin François, membre du comité de quartier "Union" à Forest.

Les habitants souhaitent donc que la commune s'investisse davantage dans la mobilité du quartier. Ils espèrent une réaction rapide pour sécuriser le tronçon.