Un Belge et un Néerlandais interpellés avec 20,3 millions d'euros de drogue dans le tunnel sous la Manche

Les douaniers britanniques ont annoncé mardi avoir arrêté un Belge et un Néerlandais après avoir découvert 200 kilogrammes de drogues dans leur camionnette, l'une des plus importantes saisies réalisées dans le tunnel sous la Manche.



Un Belge de 68 ans et un Néerlandais de 60 ans ont été arrêtés le 10 juin à la frontière britannique du tunnel alors qu'ils tentaient d'entrer au Royaume-Uni. En fouillant leur véhicule, les douaniers ont trouvé plus de 70 kg d'héroïne et 125 kg de cocaïne dissimulées dans les parois du véhicule.

Le ministère de l'Intérieur britannique a souligné qu'il s'agissait d'une des plus grandes saisies de ce type de drogue dans le tunnel sous la Manche. La valeur marchande totale des produits saisis est estimée à 17,5 millions de livres (20,3 millions d'euros). Le duo a été inculpé d'importation de drogue de classe A - parmi les plus dangereuses.