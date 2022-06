La Bourse de Paris prolonge son rebond, vise le retour aux 6.000 points

La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,75% mardi, profitant d'une nouvelle séance sans indicateur ou annonce majeure pour retrouver ses esprits et un peu de hauteur après deux semaines difficiles.

L'indice CAC 40 a avancé de 44,57 points à 5.964,66 points. La veille, il avait déjà progressé de 0,64%.

Jamais au cours du mois de juin la cote parisienne n'avait enchaîné deux journées de hausse consécutives. Mardi, elle a même retrouvé brièvement les 6.000 points à la mi-journée avant de refluer quelque peu.

Les gains à Paris, comme sur l'ensemble des places européennes, sont "tièdes et loin d'inverser les pertes" de la semaine passée, note Michael Hewson, de CMC Markets.

"L'aversion pour le risque reste importante. On n'est pas défaitiste, mais on n'est certainement pas dans une démarche positive sur les marchés actions", décrit également à l'AFP Vincent Juvyns, responsable de la stratégie de marché au sein de J.P. Morgan Asset Management.

Il relève "une juxtaposition de vents contraires", notamment avec le risque que l'inflation se maintienne à un rythme élevé, sous l'impulsion de la guerre en Ukraine, et avec les risques de récession en raison des mesures prises par les banques centrales pour limiter l'envolée des prix.

Le rebond boursier a profité à des entreprises de secteurs et de caractéristiques diverses en Bourse, comme Air Liquide (+3,05% à 131,20 euros), Saint-Gobain (+2,48% à 45,07 euros après une chute de près de 4% lundi), LVMH (+2,03% à 553,50 euros) ou encore BNP Paribas (+2,09% à 49,36 euros).

Le groupe minier français Eramet a annoncé mardi avoir signé un contrat de cession de sa filiale Aubert et Duval, spécialiste d'alliages métalliques stratégiques pour l'aéronautique et le nucléaire, avec un consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital. Le titre Eramet a pris 7,43% à 111,30 euros.

Le titre du groupe de maison de retraite LNA Santé a plongé de 8,94% à 33,60 euros après la publication d'informations de RMC sur une fraude présumée à l'assurance maladie de près de 1,2 million d'euros.

L'entreprise, qui compte environ 80 établissements, a perdu près d'un tiers de sa valeur en Bourse depuis le début de l'année, moins que ses plus gros concurrents Korian (-47%) et Orpea (-74%), critiqués pour la gestion de leurs établissements.

Valneva a continué de rebondir après l'annonce de la prise de participation de 8,1% du géant pharmaceutique américain Pfizer lundi. Le titre a encore pris plus de 17% à 12,02 euros, soit une hausse de 50% en deux jours. Toutefois, l'action vaut toujours deux fois moins qu'au 1er janvier.