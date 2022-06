Equateur: production pétrolière en baisse de 21% en raison des manifs indigènes

(Belga) La production de pétrole de l'Équateur, son premier produit d'exportation, a diminué d'environ 100.000 barils par jour, soit une baisse de 21%, en raison des manifestations d'indigènes qui secouent le pays depuis près de 10 jours, a-t-on appris mardi de source officielle.

"Il est possible qu'aujourd'hui nous ayons déjà perdu 100.000 barils de pétrole par jour", a déclaré sur un média local le directeur de la société publique Petroecuador, Italo Cedeno. La Confédération des nationalités indigènes (Conaie) organise depuis neuf jours des manifestations contre le gouvernement du président conservateur Guillermo Lasso, exigeant notamment une réduction des prix du carburant. Les manifestations, avec des blocages de routes dans plus de la moitié des 24 provinces du pays et des marches dans plusieurs villes, ont affecté la production de pétrole brut de Petroecuador et d'autres entreprises telles que la société chinoise PetroOriental. La production "est en train de chuter parce que non seulement ils (les manifestants) s'en sont pris à des sites d'extraction, mais maintenant ils s'attaquent aux centrales électriques", a déclaré M. Cedeno. "Sans production d'électricité, le pétrole ne peut être produit", a ajouté le responsable de Petroecuador. L'acheminement du brut par des oléoducs secondaires vers la ville amazonienne de Lago Agrio (est), d'où il part vers les ports du Pacifique par les deux oléoducs principaux, a également été suspendu, toujours selon M. Cedeno, qui a appelé à une action de l'armée "un peu plus efficace" pour rétablir l'ordre en Amazonie, où se trouvent les puits. La production pétrolière de l'Equateur entre janvier et avril a été de 481.000 barils/jour (78% par Petroecuador), dont 65% ont été exportés, selon la Banque centrale. Si les manifestations se poursuivent, elle pourrait tomber progressivement à 129.000 barils/jour d'ici le 30 juin, selon les estimations de l'entreprise. (Belga)