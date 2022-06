Colombie: l'ex-chef des FARC reconnaît sa responsabilité dans plus de 20.000 enlèvements

(Belga) "Timochenko" l'ancien chef de la défunte guérilla marxiste des FARC en Colombie, a reconnu mardi sa responsabilité dans plus de 20.000 enlèvements perpétrés par son groupe pendant le conflit armé.

Assis devant plusieurs anciens otages et leurs familles dans un auditorium de Bogota, Rodrigo Londono, alias "Timochenko", a assumé la responsabilité de ces enlèvements, avec six autres anciens haut-commandants des Forces armées révolutionnaires de Colombie. Tous sont actuellement inculpés par la juridiction spéciale pour la paix (JEP), née de l'accord de paix qui a mis fin en 2016 au conflit avec la guérilla. Au nom des 13.000 combattants qui ont signé cet accord, l'ancien chef rebelle a reconnu la "responsabilité individuelle et collective de l'un des crimes les plus abominables commis" par l'organisation marxiste. Ils sont "le résultat d'une politique qui a conduit à des crimes contre l'humanité et à des crimes de guerre", a déclaré celui qui était le chef des FARC au moment de leur désarmement. Les anciens commandants de la guérilla Pablo Catatumbo, Julian Gallo, Pastor Alape, Milton Toncel, Rodrigo Granda et Jaime Alberto Parra participent à cette audition publique de la JEP qui se tient jusqu'à jeudi. Ces hommes sont accusés de plus de 21.000 enlèvements et autres crimes commis entre 1990 et 2016. Selon l'accord de paix, les anciens guérilleros doivent accorder des réparations à leurs victimes et dire la vérité pour éviter la prison. Le tribunal prendra au moins trois mois pour prononcer la peine des accusés. Si leurs aveux sont jugés insuffisants, ils pourraient être condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison.