Le ministre italien des Affaires étrangères quitte le Mouvement 5 étoiles

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi De Maio, a annoncé mardi soir avoir quitté le Mouvement 5 étoiles (M5S) après des dissensions au sein de son parti.

"Aujourd'hui, de nombreux collègues et moi-même quittons le M5S. Nous quittons ce qui ne sera plus la plus grande force au Parlement demain", a déclaré M. Di Maio. Le M5S est le plus grand parti du parlement italien depuis les élections législatives de 2018. Ce départ fait suite à des désaccords avec l'ancien Premier ministre et actuel président du parti, Giuseppe Conte. Les tensions ont atteint un pic dimanche lorsque M. Di Maio a demandé à son parti d'arrêter de critiquer le gouvernement sur la guerre en Ukraine, notamment l'envoi d'armes pour aider Kiev à combattre les troupes russes. M. Di Maio - qui a lui-même dirigé le M5S entre 2017 et 2020 - lance à présent un nouveau parti politique nommé "Insieme per il futuro" (Ensemble pour l'avenir). Selon les médias locaux, 60 députés du M5S ont déjà accepté de le rejoindre.