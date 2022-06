"Bébés coca": les spécialistes mettent en garde les parents contre les boissons sucrées données aux enfants

Les spécialistes les appellent les "bébés coca", ces enfants biberonnés aux boissons sucrées dès le plus jeune âge. C’est un réflexe très répandu chez les parents : ajouter du sucre dans le biberon des tout petits pour améliorer la prise alimentaire. Cela peut conduire à des caries sur les dents de lait. Les dentistes rappellent qu’il est préférable d’éviter tout ce qui est sucre, soda, chocolat pour améliorer le goût des aliments. Avant 1 an, c’est d’ailleurs totalement déconseillé.

C’est un réflexe trop répandu chez les parents, qui doivent parfois se battre avec l’enfant pour qu’il mange. Ils ont ainsi tendance à ajouter un agent sucrant dans la préparation pour améliorer le goût et donc la prise alimentaire. Les spécialistes les appellent les "bébés coca", car ces enfants, biberonnés aux boissons sucrées dès le plus jeune âge, présentent déjà des problèmes bucco-dentaires.

"Nous remarquons que les parents peuvent ajouter des sucres cariogènes dans les biberons, dans les purées de fruits, notamment du miel, du sucre saccharose, du Nesquik parfois, des sirops de toute sorte. La volonté, c’est que les enfants mangent et que, des fois, ils ont difficile à boire le lait. Et ils imaginent que s’ils améliorent un petit peu le goût vers le goût sucré, ça améliorera la prise alimentaire des enfants", constate Nadia Gringo, diététicienne pédiatrique au CHR de Namur.

Or, faire cela est extrêmement néfaste pour les dents des enfants. "Ça favorise le développement de caries dentaires. C’est tout à fait déconseiller avant 1 an", poursuit la diététicienne pédiatrique. "Même les jus, autant donner un fruit à croquer à l’enfant, qui aurait en plus l’avantage d’avoir une texture plus croquante et, par cet effet, nettoyer un peu les dents aussi", dit-elle encore.

Attention aux sodas sans sucre

Mais les sodas sans sucre peuvent aussi poser problème. Car, outre le sucre présent dans le soda, d’autres substances sont complètement déconseillées aux enfants. "C’est un milieu acide qui va être très favorable au développement de la bactérie responsable de la carie, le Streptocoque mutans. Pendant la nuit, elle va faire des catastrophes, car il n’y a pas beaucoup de salive", explique Hoda Al En Hessari, pédodontiste à la clinique dentaire Vandervelde.

Le brossage des dents dès le plus jeune âge est donc aussi très important.