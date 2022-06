Coronavirus - Covid: le Danemark va proposer une 4e dose aux plus de 50 ans

(Belga) Face à une remontée des cas de Covid, le Danemark, où la campagne de vaccination était suspendue, va proposer dès la semaine prochaine une 4e dose aux plus vulnérables, a annoncé mercredi la Première ministre.

"Les autorités estiment que le nouveau variant est plus contagieux que le précédent, c'est pour cela que nous agissons maintenant (...) pour protéger les plus vulnérables et les personnes âgées", a dit Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse, précisant que les groupes les plus faibles pourront recevoir une nouvelle dose de rappel dès la semaine prochaine. Le sous-lignage d'Omicron BA.5 représente désormais 59% des nouveaux cas dans le royaume scandinave qui en a recensé plus de 3,1 millions depuis le début de l'épidémie, sur un pays de 5,8 millions d'habitants. Après la période estivale, la campagne d'immunisation, en pause depuis fin avril, sera étendue. "C'est l'avis des autorités sanitaires de proposer une revaccination à 2,5 millions de Danois au cours de l'automne", a ajouté la cheffe du gouvernement. La quatrième dose sera proposée aux plus de 50 ans à partir du 1er octobre. 62% des Danois ont déjà reçu une première dose de rappel. Le Danemark, où toutes les restrictions ont été levées le 1er février, n'entend pas les réintroduire. "Notre stratégie est une société sans restrictions, c'est pour cela qui nous devons prévenir la maladie" plus que la contamination, a souligné lors de la conférence de presse le directeur de l'Autorité de santé publique, Søren Brostrøm, recommandant aux personnes présentant des symptômes de se faire tester et de rester confinées en cas de retour positif. (Belga)