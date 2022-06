La "Walking Therapy": cette technique de psychologie qui prône les balades en forêt qui a la cote

Avez-vous déjà entendu parler des "bains de forêt" ? Cela se fait au Japon depuis des années et c'est prouvé que c'est excellent pour la santé mentale. Aujourd'hui, chez nous, des psychologues emmènent même leurs patients marcher en forêt pendant leurs consultations.

Elle n'en a pas l'air, mais Cécile se prépare pour sa séance de psychologie. Son psychologue propose de la "Walking Therapy", une consultation en marchant dans la forêt.

Un concept que Cécile teste pour la première fois. "La forêt nous offre un cadre vert avec des senteurs végétales et les bruits des feuillages et des oiseaux nous apaisent. Du coup, ça va me permettre de me livrer spontanément, sans réfléchir, plus comme une balade entre amis qu'une balade entre thérapeute et patient", explique-t-elle.

Certaines études le prouvent, les forêts ont plein de bienfaits pour notre santé mentale. Diminution du stress et de l'anxiété, effet anti-dépresseur : dans ce cadre apaisant le psychologue utilise tout ce qui se trouve autour de lui.

Tout devient symbole

Un peu plus loin, Cécile s'appuie sur la forêt pour évoquer ses objectifs, ses sentiments. Des éléments rencontrés tout au long de la marche, même les sentiers deviennent des symboles.

La marche est donc un élement essentiel pour le thérapeute : elle symbolise l'avancée et éveillerait les pensées. Trois kilomètres plus loin, la marche se termine, le temps pour Cécile d'analyser sa séance en plein air. "En quelques mots, sérénité, plaisir, bien-être, confidences profondes et merci".

Dimitri Haikin a commencé la "Walking Therapy" en 2004. Il a formé 300 professionnels en Belgique. L'avantage principal selon lui, un contexte totalement différent que celui du cabinet. "Dans le cabinet, il y a le face-à-face, alors que dans la nature, il y a un côté moins dramatique, on avance en même temps, ça change beaucoup".

Ces séances coûtent le même prix qu'une séance classique, 70 euros de l'heure, pour se raconter en toute tranquillité dans ces bois que le docteur appelle "la forêt qui soigne".