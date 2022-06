De Lijn met en place des bus supplémentaires et nocturnes pour les festivaliers cet été

(Belga) De Lijn mettra en place des bus supplémentaires et des bus de nuit pour permettre aux festivaliers de rejoindre leur destination sans encombre et en toute sécurité cet été, a annoncé mercredi la société de transport public flamande.

De Lijn assurera un service de transport additionnel pour un grand nombre d'événements cet été. "Cela va des bus supplémentaires aux bus de nuit. Les visiteurs pourront donc bénéficier d'une connexion fluide, tout en évitant le stress du stationnement", a souligné la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open VLD). "Pour Tomorrowland, De Lijn déploiera 89 bus supplémentaires. Le trajet à bord de la navette du festival est inclus dans le ticket d'entrée", a-t-elle illustré. Choisir les transports publics permet aussi réduire les émissions de CO2. De Lijn a la volonté de contribuer à rendre la mobilité en Flandre plus durable, a-t-elle ajouté. Un service de bus supplémentaires est également prévu pour d'autres événements, parmi lesquels les festivals Pennenzakkenrock, Pukkelpop, Rock Werchter, TW Classic et Paradise City. De Lijn organisera notamment des navettes au départ de la gare de Louvain entre 10h00 et 02h00 du matin le samedi 25 juin pour emmener les festivaliers sur le site du TW Classic. Un billet spécial pour la journée (7,50 euros) peut être acheté à l'avance via l'application, le site web ou par SMS. La navette est en revanche incluse dans le prix du billet de train TW Classic. Lors du Rock Werchter, du Paradise City et du Pukkelpop, les festivaliers pourront en outre disposer gratuitement de petits chariots pour transporter leur matériel de camping. Ceux-ci seront disponibles au stand De Lijn, à proximité de l'arrêt de bus. (Belga)