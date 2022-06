Après des années de travaux, le village de Limbourg a enfin une nouvelle place

La ville de Limbourg, en région liégeoise, fait partie des plus beaux villages de Wallonie. Avec depuis peu, une toute nouvelle place. De quoi préserver l'attrait touristique et l’ambiance très particulière de cette commune qui domine la Vesdre. "Beaucoup de gens n'ont pas de jardin et on se met encore régulièrement sur le seuil pour pouvoir discuter avec des voisins, donc c'est une ambiance qui n'existe presque plus dans les villages. Bien souvent, les villages sont traversés dans une grande route", confie Marc, un riverain.

Les deux tiers des pavés ont été pêchés directement dans la Vesdre, suite aux innondations. Coût de la rénovation ? 1,5 million d’euros financés par l’Europe, la Wallonie et les habitants qui le souhaitaient. Chacun pouvait en effet acheter 1 mètre carré, vendu 134 euros. Cette opération a permis de récolter 60.000 euros. "Les personnes qui ont sponsorisé ont un pavé gravé à leur nom, avec un logo, parfois une citation. Ils seront en tout cas pour un très long nombre d'années sur la place", se réjouit Valérie Dejardin, bourgmestre de Limbourg.

Les voitures ne sont d’ailleurs plus réellement les bienvenues sur cette place, où il n'y a presque plus de place de stationnement. La volonté était de rendre l’espace au villageois.