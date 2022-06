Le moulin de Blaton devrait être restauré et remis en marche

Reconstituer les ailes et le mécanisme du Moulin de Blaton : c’est l’objectif d’un projet mené avec les étudiants de la faculté polytechnique de Mons. Ce moulin, datant de 1885, a été acquis par la commune en 2014. Avec sa remise en marche, le moulin devrait à nouveau fabriquer de la farine et peut-être aussi de l’électricité.

"L'idée, c'est de faire travailler à la fois le génie mécanique, l'énergie, le développement et le stockage de l'énergie et l'architecture. Vient se joindre aussi la faculté d'économie et de commerce pour l'aspect 'étude de marché' auprès des agriculteurs", détaille Eric Evrard, agent de développement à la fondation rurale de Wallonie.

Le budget de rénovation était estimé à 500.000 euros. Mais il pourrait être revu à la baisse en fonction des techniques modernes choisies. Le projet devrait être présenté le 1er octobre.