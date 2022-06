Vous comptiez louer une voiture en vacances cet été ? Les prix ont explosé

Le coût d'une voiture de location sera beaucoup plus cher cet été dans de nombreuses destinations touristiques. Selon le site de comparaison allemand Check24, les prix pour la période de juillet à fin septembre sont en moyenne 40% plus élevés que l'été dernier. En Espagne, le prix a même augmenté de 231% par rapport à l'année 2019, passant de 22 à 73 euros par jour.



Check24 a calculé un prix moyen à partir de plus de 100.000 réservations de voitures de location pendant la période estivale. A Malte et en Afrique du Sud, il est possible de louer un véhicule pour moins de 40 euros par jour. Un montant quotidien de 51 euros est nécessaire en Turquie et de 69 euros en Grèce.

La Croatie est déjà beaucoup plus chère avec 90 euros par jour en moyenne, contre près de 100 euros aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. L'Irlande (116 euros) et l'Islande (138 euros) sont les destinations les plus chères pour ce service.

Cette forte hausse est la conséquence d'importantes pénuries sur le marché de la voiture de location, combinées à une demande croissante, selon la société Sunny Cars.