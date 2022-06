Marchienne-au-Pont: le corps d'un homme repêché dans le canal Charleroi-Bruxelles

Le corps sans vie d'un homme né en 1971 a été repêché mercredi matin dans le canal Charleroi-Bruxelles à Marchienne-au-Pont (province de Hainaut), a indiqué le parquet de Charleroi confirmant une information de Sudinfo. La cause du décès serait accidentelle. Des devoirs sont en cours.



Les secours et les pompiers ont été appelés mercredi matin peu avant l'écluse de la rue de la Jonction à Marchienne-au-Pont. Selon le parquet de Charleroi, qui a été avisé des faits, le décès serait accidentel. "Des devoirs d'enquête sont en cours pour confirmer la cause du décès."

Un premier corps avait été repêché lundi matin dans le même canal à Luttre (Pont-à-Celles, province de Hainaut). Un homme âgé de 81 ans avait été découvert sans vie dans l'eau. "Ce décès est soit accidentel ou résulte d'un suicide", a fait savoir mercredi le parquet de Charleroi.