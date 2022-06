"Je souffre": fauchée, une héritière ne peut pas accéder à la fortune COLOSSALE de son père car elle refuse de trouver un emploi (vidéo)

Selon le Daily Mail, Clare Brown devrait hériter de 8 millions d'euros, mais la situation se complique. Les personnes chargées de protéger le testament de son père n'ont pas débloqué les fonds, car elle n'a pas rempli deux conditions essentielles.



La femme originaire de Sydney, en Australie, conteste maintenant le testament devant le tribunal, arguant que la condition qu'il a posée sur les fonds n'est pas réaliste. L'ancienne élève d'une école privée affirme qu'elle vit de l'aide sociale avec sa femme Lauren et leur fille d'un an.



Clare recevait une allocation de 330 euros par semaine de son père Chris, courtier en bourse prospère, tout en bénéficiant d'allocations gouvernementales, mais elle affirme qu'il "ne cessait de lui couper les vivres".



Lorsque Chris est décédé en janvier, il a laissé à Clare 8 millions d'euros, à condition qu'elle trouve un emploi ou qu'elle apporte une contribution à la société. Elle prétend qu'elle est incapable de travailler, car elle souffre d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH).



Clare s'est exprimée dans l'émission A Current Affair aujourd'hui le 21 juin 2022. L'héritière fauchée a lancé : "Donnez-moi ce qui me revient de droit. Je souffre. Pouvez-vous s'il vous plaît arrêter avec tout le 'il faut trouver un emploi'. Je suis constamment fauchée et je ne peux rien y faire".



Elle a affirmé avoir été "abusée financièrement" par son père. "Je comprends pourquoi ces gens veulent que je sois un membre actif de la société, mais vous devez regarder mon diagnostic et réaliser que cela ne se produira pas. Je ne vais pas apprendre à conduire parce que je souffre de TDAH. J'ai la capacité d'attention d'un moucheron."



Clare a également été diagnostiquée autiste de haut niveau. Lauren a déclaré que sa femme a du mal à accomplir les tâches quotidiennes, ajoutant qu'elles ont une liste de rappels de base, y compris ceux de manger.



Lauren a déclaré : "Elle n'a pas de fonction exécutive dans la tête. Nos chats ne seraient pas nourris, ils mourraient de faim - parce qu'elle ne se souviendrait pas qu'ils doivent manger."



Cependant, sa famille prétend que sa maladie ne sont qu'une excuse. "Une clause était de trouver un emploi. La deuxième clause était de contribuer à quelque chose à la société. Cochez ces deux cases et accédez à tout l'argent que vous voulez", a déclaré Jimmy, le cousin de Clare. "Nous aimerions qu'elle trouve un emploi et contribue à la société. Nous sommes à bout de nerfs. Nous n'avons fait qu'aimer Clare."



La seule mention de Clare sur son CV est un travail à temps partiel chez Autism Australia. Elle a également travaillé comme serveuse de bar, mais pendant moins d'une heure.