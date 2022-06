Découverte en Israël d'une mosquée datant de plus de 1.200 ans

L'Autorité israélienne des antiquités a annoncé mercredi avoir exhumé les vestiges d'une des plus anciennes mosquées rurales au monde qui témoigne de la propagation de l'islam dans le désert du Néguev, région du sud d'Israël.

Datée du VIIe ou du VIIIe siècles après Jésus-Christ, premiers siècles de l'islam il y a plus de 1.200 ans, la mosquée a été mise à jour lors de fouilles dans la ville bédouine de Rahat, située dans le Néguev, au nord de la péninsule arabique où est née la religion musulmane.

La mosquée comprend "une pièce carrée et un mur orientés vers La Mecque", avec une niche de prière (mihrab) en demi-cercle orientée vers le sud, a indiqué mercredi dans un communiqué l'Autorité israélienne des antiquités (AIA).

"Ces caractéristiques architecturales uniques montrent que l'édifice était utilisé comme mosquée", pouvant probablement accueillir quelques dizaines de fidèles à la fois, a poursuivi l'AIA.

Près de la mosquée, un luxueux bâtiment a également été découvert, avec des restes de vaisselle et d'objets en verre donnant des indications sur la richesse des habitants, ont précisé les autorités qui avaient déjà exhumé en 2019, à Rahat également, les vestiges d'une mosquée rurale datant de la même période.

Ces vestiges musulmans, parmi "les plus anciens au monde", permettent d'en apprendre davantage sur "l'introduction d'une nouvelle religion --l'Islam-- et d'une nouvelle domination et culture dans la région (...) qui se sont progressivement établies en héritant de l'ancien gouvernement byzantin et de la religion chrétienne qui ont régné sur le territoire pendant des centaines d'années", a expliqué l'Autorité israélienne des antiquités.

Les mosquées exhumées à Rahat seront préservées à leur emplacement actuel, que ce soit en tant que monuments historiques ou en tant que lieux de prière actifs, ont ajouté les autorités israéliennes.