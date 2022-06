 Déguisés en livreurs UPS, des hommes armés auraient cambriolé un logement à Schaerbeek: voici comment ils ont procédé (vidéo)

De faux livreurs portant l’uniforme du service international de livraison UPS auraient sévi en région bruxelloise. C’est Haroun qui nous a rapporté l'information via le bouton orange Alertez-nous. "Ils prétextent avoir une livraison et une fois à l'intérieur, ils pointent leurs armes pour dépouiller leurs victimes", a-t-il affirmé. Selon lui, les faits se seraient déroulés le 20 juin à Schaerbeek.

Des photos et vidéo des malfrats présumés circulent sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo qui semble être issue d'une caméra de surveillance, on découvre deux hommes arborant un uniforme comparable à celui des livreurs UPS. Ils pénètrent dans une maison, prétextant livrer un colis. L'habitante des lieux leur ouvre la porte. Au bout de quelques secondes, on voit l'un des livreurs menacer l'habitante. On devine une arme. On ignore cependant si elle est factice ou réelle. Les livreurs semblent ensuite conduire l'habitante à l'étage. Aucune image ne témoigne de ce qu'il s'est passé après.

Vous êtes nombreux à nous avoir transmis cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, avec la volonté de "mettre en garde le maximum de monde, surtout les personnes âgées qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux".

À l'heure actuelle, les faits ne nous ont pas été officiellement confirmés. Contactée, la zone de police de Bruxelles Nord qui regroupe les communes de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse renvoie vers le parquet de Bruxelles qui devrait communiquer dans la journée.