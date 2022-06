Un ouvrier sérieusement brûlé sur un chantier à Braine-l'Alleud

(Belga) Un ouvrier a été sérieusement brûlé, mercredi après-midi, alors qu'il œuvrait sur un chantier, au collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. L'information a été confirmée par l'auditorat du travail.

L'accident est survenu, peu avant 14h45, à proximité de la chaussée de Mont-Saint-Jean, à Braine-l'Alleud. Un entrepreneur et son ouvrier travaillaient à la rénovation d'une façade du collège Cardinal Mercier. L'ouvrier, un pensionné, se trouvait à côté d'une pompe à eau lorsque, pour une raison indéterminée, celle-ci a explosé. L'homme a été brûlé au second degré et transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Le feu s'est propagé à la toile qui couvrait un échafaudage sur lequel se trouvait le patron de l'entreprise. Celui-ci est indemne. Des professeurs de l'établissement scolaire sont intervenus avant l'arrivée des pompiers pour arroser l'incendie, ce qui a permis d'éviter davantage de dégâts. Une équipe des services fédéraux de contrôle du bien-être au travail (CBE) s'est rendue sur les lieux. Le chantier a dès lors été fermé jusqu'à nouvel ordre. L'enquête diligentée par l'auditorat du travail devra notamment déterminer si les travailleurs présents étaient en ordre et si les conditions de travail respectaient la législation. (Belga)