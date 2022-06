Le célèbre parc de Yellowstone partiellement rouvert après des inondations record

Le parc national de Yellowstone, l'un des plus célèbres aux Etats-Unis et dans le monde, a partiellement rouvert mercredi après avoir dû fermer ses portes la semaine dernière en raison d'inondations et d'intempéries record.

Dès avant l'aube, des centaines de personnes en voiture et en camping-car attendaient aux entrées du parc, où des routes et des ponts ont été emportés par des pluies torrentielles et une rapide fonte des neiges.

Des images impressionnantes de portions de routes sapées par les flots avaient été diffusées par l'agence des parcs nationaux (NPS) pour illustrer l'ampleur des dégâts. Des dizaines de personnes isolées par les inondations avaient dû être évacuées par hélicoptère.

Mercredi, la partie sud du parc a été ouverte aux visiteurs, dont le nombre était contrôlé par un système basé sur les plaques d'immatriculation, autorisant l'entrée des chiffres pairs les jours pairs, et des chiffres impairs les jours impairs.

La partie nord reste elle fermée jusqu'à nouvel ordre en raison des "niveaux d'eau historiques" qui ont "causé des dégâts importants aux routes, aux systèmes d'eau et d'évacuation des eaux, aux lignes électriques et autres infrastructures essentielles du parc", selon le NPS.

Le parc de Yellowstone a accueilli plus de 4,8 millions de visiteurs l'an dernier.