Maduro et Petro parlent réouverture de frontière entre Colombie et Venezuela

Le président élu colombien Gustavo Petro s'est entretenu avec son homologue vénézuélien Nicolas Maduro sur leur volonté commune de "rétablir" les déplacements aux frontières, qui sont fortement restreints depuis 2019 en raison de l'arrêt des relations diplomatiques entre les deux pays.

"Nous avons discuté de la volonté de rétablir la normalité aux frontières, de diverses questions sur la paix et de l'avenir prospère des deux peuples", a tweeté Nicolas Maduro disant avoir "au nom du peuple vénézuélien, félicité (M. Petro) pour sa victoire". M. Petro, élu dimanche premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, avait annoncé durant la campagne vouloir normaliser les relations entre les deux pays. Il a dit s'être entretenu "avec le gouvernement vénézuélien pour ouvrir les frontières et y rétablir le plein exercice des droits humains". Le Venezuela a rompu ses relations diplomatiques avec la Colombie en 2019 après la réélection de M. Maduro que Bogota a jugée frauduleuse. Le président colombien conservateur sortant, Ivan Duque, avait reconnu l'opposant Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela. La frontière entre les deux pays, autrefois la plus fréquentée d'Amérique latine, s'est totalement refermée, le passage des véhicules étant déjà restreint depuis 2015. Sur cette immense frontière de plus de 2.200 km de nombreux passages clandestins ont cependant été créés, puis le trafic piétonnier et fluvial officiel a partiellement repris à la fin 2021. Devant la presse M. Duque a mis en garde M. Petro "d'installer une dépendance au gaz avec le Venezuela (...) car nous voyons ce qui se passe en Europe. On ne peut pas donner le contrôle de la souveraineté énergétique à un régime autoritaire qui, à tout moment, par une décision fortuite, peut suspendre l'approvisionnement en gaz", a-t-il mis en garde.