Telenet se lance dans les boîtes aux lettres connectées

La ministre de la Poste, Petra De Sutter, travaille à un cadre légal pour de telles boîtes. "Une fois sur dix, les livreurs de colis trouvent porte close. Réduire le nombre d'échecs de livraisons à domicile et de déplacements inutiles est l'un de mes objectifs politiques. Les boîtes à colis peuvent y contribuer, en particulier dans les zones rurales où les distances peuvent être longues", explique-t-elle dans un communiqué de Telenet, diffusé jeudi. Pour une première livraison, le livreur appuie sur le bouton de la boîte et place le colis à l'intérieur. La boîte se ferme automatiquement, et le client reçoit ensuite une notification dans l'application correspondante. En cas de deuxième livraison, le client reçoit une nouvelle notification lui demandant d'ouvrir à nouveau la boîte, à distance, au livreur. Ce dernier peut alors y laisser le colis en toute sécurité. La boîte se verrouille automatiquement et est toujours connectée au réseau wi-fi, précise encore l'opérateur de télécommunications. La boîte ne pourra être acquise que par les clients de Telenet, essentiellement en Flandre, mais aussi à Bruxelles et dans la Botte du Hainaut. (Belga)