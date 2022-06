Un distributeur de crème solaire gratuite installé à la piscine extérieure du grand large à Mons

Se protéger du soleil, un geste qui n’est pas encore un réflexe pour de nombreux nageurs... C'est pourquoi la piscine du Grand large à Mons a installé un distributeur de crème solaire sans contact. Durant tout l'été, les nageurs pourront se servir gratuitement de cette crème solaire waterproof et indice 30. Les nageurs peuvent mettre de la crème autant de fois qu'ils le souhaitent. "On l'utilise presque tous les jours. C'est important de rester vigilant et de se protéger par toutes les météos", souligne Henri Vandenbulcke, maître-nageur et moniteur de surf.

Ce distributeur automatique est alimenté par l’énergie solaire et indique aux nageurs toute une série d’informations qui permettent de se protéger efficacement du soleil : l'indice UV du soleil, la température extérieure... Il donne aussi des conseils pour les nageurs, comme porter une casquette ou un chapeau.

"On a de super belles piscines extérieurs, mais quand il fait très chaud, c'est très dangereux. Donc, on veut que les gens, par eux-mêmes, 's'obligent' à se protéger et à mettre de la crème solaire", insiste Stéphanie Beer, porte-parole de la piscine du Grand Large.

Cette borne de distribution intelligente garde en mémoire les données relatives aux habitudes des baigneurs en terme d’utilisation de la crème solaire. Elles serviront de base de travail pour envisager de nouvelles actions de prévention par rapport aux dangers du soleil. Ce genre d'initiative est fréquent en Flandre, dans les lieux publics ou dans les espaces de baignade.