Prévisions météo: des orages intenses, parfois accompagnés de grêle, vont s'abattre sur la Belgique

Vendredi, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux parfois porteurs d'averses. Le temps deviendra très instable avec régulièrement des averses et des orages; ceux­-ci seront parfois intenses avec localement risque de grêle et/ou de rafales de vent pouvant atteindre 50 à 60 km/h, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima varieront de 19 ou 20°C sur les hauteurs de l'Ardenne et à la mer à 25°C en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud­-ouest. Ce soir et cette nuit, des averses (orageuses) seront encore possibles par endroits. Ensuite, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, le ciel deviendra variable à très nuageux sur la moitié ouest. Les minima se situeront entre 12 et 16°C, sous un vent faible à souvent modéré de sud à sud­-ouest.

Samedi, le temps deviendra très nuageux à partir de l'ouest avec des périodes de pluie ou d'averses. Les maxima se situeront entre 20 et 24 ou 25°C. Le vent de sud soufflera faiblement à modérément.

Durant la nuit de samedi à dimanche, il y aura un risque de précipitations. Dimanche à l'aube, une dernière averse sera encore possible dans l'est et le nord­-est du pays tandis qu'ailleurs le temps sera sec avec des éclaircies.

Durant le courant de l'après­-midi et la soirée, une nouvelle onde pluvieuse transitera à proximité de nos régions; elle devrait essentiellement impacter l'est du territoire où le ciel sera alors très nuageux avec des pluies ou des averses (orageuses). Sur l'ouest, et peut­ être aussi sur le centre du pays, le temps restera sec avec quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 17°C en Ardenne et 22 ou 23°C en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud­-ouest.