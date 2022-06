L'Ukraine candidate à l'Union européenne: "Le point de départ d'une nouvelle histoire pour l'Europe", réagit Zelensky

Accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, "c'est le point de départ d'une nouvelle histoire pour l'Europe", a affirmé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux Vingt-Sept réunis lors d'un sommet européen à Bruxelles. "Aujourd'hui, vous avez pris l'une des décisions les plus importantes pour l'Ukraine depuis son indépendance il y a trente ans (en 1991, ndlr.)", a salué M. Zelensky dans une allocution en visioconférence.



"C'est le plus grand pas vers le renforcement (politique) de l'Europe", a-t-il déclaré depuis Kiev. "Quel chemin nous avons parcouru en trois mois !", s'est encore enthousiasmé le président ukrainien, vêtu de son habituel t-shirt kaki, dont le pays a lancé les démarches pour obtenir le statut de candidat à l'adhésion à l'UE quelques jours après le début de l'invasion russe fin février. Il a dit espérer une "Europe sans divisions, sans 'zones grises'" qui "sache se défendre et défendre ses valeurs, son avenir".

Merci d'avoir rendu possible une nouvelle histoire pour l'Ukraine

"Aujourd'hui, c'est le résultat espéré", s'est-il réjoui, s'adressant un par un à chaque dirigeant européen, ainsi qu'à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et à Charles Michel, président du Conseil européen, qu'il a remerciés pour leur "leadership" et leur "foi" en l'Ukraine.

Au président français Emmanuel Macron, dont le pays assure la présidence du Conseil de l'UE jusqu'à fin juin, il a affirmé: "Vous pouvez être sûr qu'avec l'Ukraine du XXIe siècle, l'Europe pourra figurer parmi les leaders mondiaux".



"Merci d'avoir rendu possible une nouvelle histoire pour l'Ukraine, une nouvelle histoire pour l'Europe: (une Europe) encore plus forte, plus libre", a-t-il conclu son allocution de moins de dix minutes avant d'être applaudi par l'ensemble des dirigeants européens.