Le nombre d'amendes pour excès de vitesse n'a jamais été aussi élevé que l'an dernier

La police fédérale a mis en ligne les statistiques nationales pour l'année 2021. Parmi ces chiffres, c'est le nombre d'infractions liées à la vitesse qui sort du lot : il y en a eu 14.5% de plus par rapport à 2020.

L'année passée, 4 659 808 excès de vitesse ont été constatés, soit 14.5% de plus par rapport à 2020. La police indique que c'est le nombre le plus élevé jamais enregistré. Cette tendance s'explique, en fait, principalement par l'augmentation du nombre de nouveaux appareils de contrôles, et par effectifs croissants dans les centres régionaux de traitement des enregistrements des caméras de surveillance.

En tout, la police fédérale a enregistré 13.17% d'infractions de plus, par rapport à l'année précédente, et de 15.30% par rapport à 2019. "Il est évident que cette hausse s’explique, entre autres, par l’évolution des moyens permettant de traiter ces infractions. Il est à noter que cette évolution va se poursuivre, voire se durcir dans le futur" a commenté Koen Ricour, le directeur de la Police Fédérale de la Route.

La conduite sous influence aussi en hausse

Le nombre de procès-verbaux établis pour conduite sous influence d'alcool est aussi en hausse par rapport à 2020 (35 724 contre 31 119). Ce chiffre est pourtant plus faible que 2019 (51 891), mais cela peut être expliqué simplement : les confinements successifs, les couvre-feux et les heures de fermeture obligatoires ont réduit le nombre de conducteurs sous influence d'alcool. La police fédérale ajoute à cela l'annulation de campagnes de contrôles de grande envergure, en raison des mesures covid.

En ce qui concerne l'utilisation de stupéfiants au volant, le constat n'est pas le même. 13 185 procès-verbaux ont été dressés, une augmentation par rapport à 2020 et 2019, et ce, malgré la crise sanitaire. La police fédérale explique cette statistique par la simplification des dépistages, et l'imposition plus systématique par les parquets du test salivaire lors d’un accident.

Enfin, le nombre de constats de l'usage du GSM au volant a légèrement augmenté (114 739 contre 108 002 en 2020).