Attention si vous allez à Pairi Daiza ce samedi: la circulation pourrait être plus compliquée que d'habitude

Ce samedi la circulation sera compliquée aux alentours du parc Pairi Daiza. Ce jour là, la base militaire américaine de Chièvres ouvre ses portes pour le "Chièvres Air Fest". Le site Inforoutes.be met en garde.

Si vous aviez prévu de venir à Pairi Daiza ce samedi... il faudra prendre vos dispositions. Le site de la police fédérale a annoncé une circulation importante ce jour-là, en raison d'un événement dans la région.

Entre 30.000 et 40.000 visiteurs sont attendus au "Chièvres Air Fest", la journée porte ouverte de la base militaire américaine. Des avions y seront exposés au sol, mais aussi dans le ciel : la patrouille acrobatique de Force aérienne belge, les Red Devils, feront une démonstration pour les nombreux visiteurs. L'artiste d'origine américaine Beverly Jo Scott offrira aussi un moment de spectacle lors de cet événement.

En connaissance de cause, le parc Pairi Daiza ouvrira exceptionnellement ses portes à 9h, et les fermera à 19h afin de permettre aux visiteurs d'arriver plus tôt. Le parc conseille d'ailleurs d'arriver sur place entre 9h et 19h afin de ne pas perdre du temps dans les embouteillages.

La police fédéral renseigne des itinéraires alternatifs, à prendre après 10h30 :

- en venant de la E19 depuis Bruxelles-Nivelles, à hauteur de Familleureux, prenez l’échangeur avec la A501 et continuez sur la N57 en direction de Soignies jusqu'à la N523;

- en venant de la E42, depuis Charleroi, prenez l’échangeur avec la A501 à hauteur de Bois d'Haine direction Soignies (N57b/N57) jusqu'à la N523;

- en venant de la France (Valenciennes) via la E42, une des options est de sortir à Nimy (sortie 23) et de prendre la N56;

- si vous venez de Tournai par la E429, après 10h30, privilégiez la sortie 29

Dès lors, il est déconseillé d'utiliser les axes N56 et N525 ce samedi.