Un garçon de 10 ans hospitalisé pour une intoxication au monoxyde de carbone à Ixelles

Un garçon de 10 ans a été emmené à l'hôpital, jeudi soir, après une intoxication au monoxyde de carbone chez lui à Ixelles, ont indiqué les pompiers de Bruxelles vendredi. La cause de l'intoxication était une mauvaise évacuation des gaz de combustion d'un chauffe-eau dans la salle de bain.



L'incident s'est produit jeudi soir vers 22h40, dans un logement situé rue Van Eyck à Ixelles. Un habitant a appelé les services d'urgence parce que l'alarme CO (monoxyde de carbone) de sa maison s'était déclenchée. En attendant l'arrivée des secours, il avait déjà ouvert les fenêtres pour aérer au maximum. À leur arrivée, les pompiers ont déterminé des valeurs de CO très élevées dans le faux plafond de la salle de bains. La cause était une mauvaise évacuation des gaz de combustion du chauffe-eau dans la pièce.

Le fils de la famille, âgé de 10 ans, a été intoxiqué. Il a été emmené à l'hôpital pour y être soigné, mais ses jours ne sont pas en danger. Le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, rappelle qu'il est essentiel de faire installer un appareil de chauffe conforme, par un technicien agréé, et de faire les entretiens requis périodiquement. Il est aussi important de prévoir une bonne évacuation des gaz de combustion, une bonne ventilation et d'assurer un apport régulier d'air frais dans la pièce.