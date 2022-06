Trente vols Ryanair annulés à Brussels Airport pendant la grève

(Belga) La grève des pilotes et du personnel de cabine Ryanair basés en Belgique entraînera l'annulation de 30 vols au départ et à destination de Brussels Airport de vendredi à dimanche. Dix vols quotidiens (cinq au départ et cinq à l'arrivée) ne seront pas opérés, soit environ un tiers du programme de la compagnie aérienne à bas coûts, indique vendredi Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport.

Ces annulations concernent plusieurs destinations, notamment Rome, Milan, Gérone, Lisbonne, Barcelone, Dublin ou Amman. La grève chez Brussels Airlines en est également à son deuxième jour ce vendredi. Au total, 315 vols ont été annulés de jeudi à samedi, soit quelque 60% du programme initial. "Beaucoup de passagers ont toutefois été 'rebookés' sur les vols existants ou d'autres du groupe Lufthansa", ajoute Nathalie Pierard. Malgré ces mouvements de grève, les opérations se déroulent normalement à l'aéroport de Zaventem car les passagers concernés ont été prévenus. "On enregistre globalement une baisse de 30% des vols jeudi et vendredi, et de 20 à 25% des passagers", estime la porte-parole. (Belga)