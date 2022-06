Un endroit unique en Wallonie: une ancienne tour, parfaitement rénovée, permet aux archers de tirer... à la verticale (vidéo)

Vous connaissez certainement le tir à l'arc, sport olympique pratiqué par bon nombre d'adeptes au travers de la grosse centaine de clubs au travers de notre pays.

Si le tir se fait généralement horizontalement, un endroit en Wallonie permet de le faire... à la verticale. Dans le village d'Harchies, dans le Hainaut, un bâtiment emblématique vient d'être entièrement rénové en ce sens. La "Perche Couverte" est prête à accueillir les archers.

"On va faire appel non seulement à des archers locaux, mais aussi à toutes les bonnes volontés extérieures parce qu'il y a encore pas mal d'archers. On va essayer de faire revivre, avec ces sports anciens, cette Perche Couverte. C'est le but", détaille Roger Vanderstraeten, le bourgmestre de la commune.

Au total, les travaux auront coûté 800.000 euros.