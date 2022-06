Le nouveau centre national de biathlon et de ski de fond inauguré vendredi à Elsenborn

(Belga) Vendredi, le nouveau centre national de biathlon et de ski de fond a été inauguré à Elsenborn, dans les cantons de l'Est. Un nouveau centre ouvert à la fois aux professionnels et aux espoirs avec comme slogan "Où les rêves olympiques peuvent se réaliser".

Le nouveau centre compte 16 pistes de tir ultra-modernes et un parcours difficile de 1,3 km qui doivent permettre au biathlon belge de poursuivre sur son élan. "On peut vraiment comparer ce centre avec les infrastructures des meilleures équipes du monde", a précisé Pascal Langer, entraîneur au sein de la fédération belge. "Les conditions d'entraînement sont idéales et ce centre peut permettre au biathlon belge de passer un cap. Les plus jeunes pourront s'entraîner dans les meilleures infrastructures, au contact de coachs professionnels. Peut-être que le rêve olympique va se réaliser pour certains." Viktor Krings, secrétaire général de la fédération de biathlon, a également confirmé que le centre sera ouvert aux biathlètes étrangers. "Tout le monde est bienvenu et pourra apprendre de tout le monde. Ce centre va faciliter la découverte et le développement de talents. Nous devons encore essayer d'amener plus d'attention médiatique. Nous sommes de plus en plus connus mais peut-être que notre médiatisation passera par un beau résultat aux Jeux Olympiques", a déclaré Krings. Après la cérémonie d'ouverture vendredi, une compétition internationale inaugurera le centre samedi et dimanche et les meilleurs biathlètes belges seront au rendez-vous avec Florent Claude, Thierry Langer et César Beauvais chez les messieurs et Lotte Lie chez les dames. Le Français Fabien Claude, frère de Florent, sera également présent tout comme l'ancien champion olympique Michael Rösch, naturalisé belge. (Belga)