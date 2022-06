Deux pompiers agressés lors d'une intervention à Saint-Nicolas

(Belga) Deux pompiers ont été victimes d'une agression physique vendredi lors d'une intervention à Saint-Nicolas, en Flandre orientale, indique la zone de secours Waasland. Ils sont en incapacité de travail pendant une semaine après avoir été frappés par un automobiliste.

Les pompiers avaient été appelés pour évacuer une personne de son habitation et étaient en route vers les lieux de l'intervention lorsqu'ils ont dépassé une voiture, en tant que véhicule prioritaire. L'automobiliste aurait été dérangé par la conduite des pompiers et un conflit a éclaté. Le conducteur aurait suivi les pompiers jusqu'au lieu de leur intervention, où il les a agressés verbalement et physiquement. Les pompiers sont en incapacité de travail pendant une semaine. Leur agresseur présumé s'est enfui mais serait connu de la police. (Belga)