Regiowood II : le projet Interreg de gestion forestière fait le point après cinq ans

(Belga) Lancé en 2017 à l'échelle de la Grande Région (regroupant Wallonie, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Lorraine et Grand Duché du Luxembourg), le projet transfrontalier Regiowood II a livré vendredi ses conclusions au terme de cinq années de recherches pilotées par l'ASBL RND. Des recherches destinées à favoriser la gestion durable des forêts privées.

Le projet Regiowood II a regroupé pendant cinq ans 12 partenaires issus de la Grande Région. L'objectif était d'analyser la gestion des 950.000 hectares de forêts privées répartis à travers ce territoire au profit d'une gestion durable et résiliente. "Les 600.000 propriétaires privés présents sur la Grande Région représentent environ 40% de la surface forestière du territoire. On constate qu'il s'agit d'une forêt assez continue qui doit répondre aux besoins d'approvisionnement d'un grand nombre d'entreprises", expose Pauline Gillet, cheffe de file Regiowood II au sein de l'ASBL RND, qui pilote le projet à l'échelle transfrontalière. "Or, les analyses existantes se basaient toutes sur les forêts publiques. Nous avons voulu uniformiser ces analyses pour que tout le monde puisse bénéficier du même outil." Regiowood II s'est notamment traduit par la mise en place d'un monitoring par télédétection satellitaire permettant d'identifier les différents types de forêts (résineux, feuillus, mises à blanc). Les images satellitaires ont également été mises à contribution dans le cadre de la crise des scolytes, pour identifier les parcelles infectées mais aussi déterminer les facteurs favorisant la présence des scolytes. "Nous avons également voulu documenter la crise en interrogeant les représentants de la filière forêt-bois pour obtenir un outil à l'usage des crises futures", poursuit la cheffe de projet. Regiowood II a également accouché de guides techniques à l'usage des propriétaires privés, d'incitants financiers destinés à encourager le renouvellement forestier ou encore d'une plateforme de gestion en ligne. (Belga)