Découverte de l'épave de bateau la plus profonde jamais localisée: le "Sammy B" avait sombré pendant une bataille en 1944

Un destroyer de la marine américaine coulé pendant la Seconde Guerre mondiale a été retrouvé à près de 7.000 mètres de profondeur au large des Philippines, ce qui en fait l'épave la plus profonde jamais localisée, a annoncé une équipe d'exploration américaine.



Un submersible avec équipage a filmé, photographié et inspecté la coque endommagée du USS Samuel B Roberts au cours d'une série de plongées pendant huit jours, a indiqué la société texane Caladan Oceanic, spécialisée dans les technologies sous-marines.



Le "Sammy B" a sombré pendant une bataille au large de l'île de Samar le 25 octobre 1944, lorsque les forces américaines tentaient de libérer les Philippines, alors colonie des Etats-Unis sous occupation japonaise.



Des images diffusées montrent les trois tubes d'un lanceur de torpilles et le support de canon du navire.



"Reposant à 6.895 mètres, il s'agit désormais de l'épave de bateau la plus profonde jamais localisées et étudiée", a tweeté le fondateur de Caladan Oceanic Victor Vescovo, qui a piloté le submersible.



"Ce petit navire a affronté les meilleurs éléments de la marine japonaise, les combattant jusqu'au bout", a-t-il ajouté.



Selon les archives de la marine américaine, l'équipage du Sammy B "a flotté pendant près de trois jours en attendant d'être secouru, de nombreux survivants succombant à leurs blessures et aux attaques de requins". Sur les 224 membres d'équipage, 89 sont morts.



L'événement a eu lieu au cours de la Bataille de Leyte, qui a vu s'affronter pendant plusieurs jours dans d'intenses combats forces japonaises et américaines.



Le Sammy B était un des quatre navires américains coulés ce 25 octobre 1944.



L'équipe de M. Vescovo avait déjà repéré en 2021 le USS Johnston, qui repose à près 6.500 mètres et était jusque-là l'épave connue la plus profonde.



L'équipe cherche aussi le USS Gambier Bay à plus de 7.000 mètres de profondeur, mais n'a pas encore réussi à le localiser.



Il manque en revanche des informations pour espérer localiser le USS Hoel.



A titre de comparaison, l'épave du Titanic repose à près de 4.000 mètres de profondeur.