Radames Pera, acteur culte de "La petite maison dans la prairie", mis en examen pour le viol d'une fillette

Fin 2021, l'acteur américain Radames Pera a été mis en examen pour agression sexuelle et viol aggravé sur mineure de moins de 15 ans selon les informations dévoilées par L'Union ce jeudi.

L'ancien acteur américian, Radames Pera, 61 ans, est dans la tourmente depuis qu'une accusation de viol sur une fillette pèse sur lui. Il est notamment connu pour avoir interprété le rôle de John Sanderson Edwards, le fiancé durant un temps de Mary Ingalls dans La Petite Maison dans la prairie, série culte des années 70.



© capture d'écran Wikipédia

Révélé par L'Union ce jeudi 23 juin, le quotidien dévoile que Radames Pera a été mis en examen fin 2021, pour agression sexuelle et viol aggravé sur mineure de moins de 15 ans, en France.

L'information a ensuite été confirmée par BFMTV. Depuis 2017, l'ancien acteur s'est installé à Jonchery-sur-Vesle, dans l'arrondissement de Reims en France. Il a décidé de s'y installer afin de rejoindre sa femme française, avec qui il est devenu père d'un petit garçon en 2015.

Des abus sexuels sur une petite fille de 5 ans

Selon L'Union, les faits d'agression sexuelle et de viol, révélés au mois de juillet 2021, auraient eu lieu sur une petite fille de 5 ans. Une enquête a été ouverte par le parquet de Reims puis confiée à la brigade de gendarmerie de Reims. À la fin de l'année, une information judiciaire a été ouverte et Radames Pera a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction.

Selon Matthieu Bourrette, le procureur de la République de Reims, l'information judiciaire a été ouverte afin de "permettre de poursuivre des investigations longues et poussées dans un dossier complexe et atypique". Il a ensuite poursuivi en expliquant que "l'intéressé, présumé innocent, a toujours nié les faits devant les enquêteurs".

L'acteur de La petite maison dans la prairie, qui ne possède aucun antécédent judiciaire en France, n'a pour le moment pas été placé en détention provisoire, car il collabore et répond à toutes les convocations de la justice. L'enquête se poursuit actuellement.