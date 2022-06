Un temps variable mais plus sec pour terminer le week-end

(Belga) Il y aura davantage de champs nuageux et un risque d'averses ce samedi. En fin de journée, les averses s'intensifieront depuis la France. Les maxima iront de 19 à 25 degrés, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique.

Ce soir et en première partie de nuit, il faut s'attendre à des précipitations continues et localement intenses, voire orageuses. Après minuit, le temps devrait à nouveau être sec avec des éclaircies de l'ouest au centre. Les minima oscilleront entre 10 et 15 degrés. Dimanche matin, sous un temps généralement sec, la perturbation de la veille sera encore à l'origine de nuages bas sur l'est du pays tandis que de l'ouest au centre, des éclaircies seront présentes. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable à abondante avec un risque de précipitations sur l'est du pays. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront entre 19 degrés en Ardenne et localement 23 degrés en plaine. En soirée, dimanche et la nuit suivante, sous une nébulosité abondante, des pluies continues, parfois intenses transiteront sur l'est du pays. Ailleurs, le temps restera généralement sec avec des éclaircies. En fin de nuit, le temps deviendra plus sec aussi sur l'est mais des nuages bas resteront présents. Les minima oscilleront entre 12 et 15 degrés sous un vent faible et variable. Lundi, la nébulosité sera d'abord variable avec risque d'averses puis de larges éclaircies et un temps généralement sec, avec des maxima de 18 à 22 degrés. Mardi et mercredi, il fera sec, souvent ensoleillé et progressivement plus chaud avec des maxima de 25 degrés ou plus.