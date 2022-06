Un homme tue le fils de 21 ans de son ex-compagne lors d'une prise d'otages à Merksplas

Un homme s'est introduit samedi matin dans la maison de son ex-compagne à Merksplas. "Il a tué son fils de 21 ans et a ensuite pris en otage les autres personnes présentes", explique le porte-parole du parquet d'Anvers Kristof Aerts. Vers 11h40, il s'est finalement rendu à la police.



Les forces de l'ordre ont été alertées vers 5h45. La fille de l'ex-partenaire et le nouveau compagnon de cette dernière étaient également présents dans la maison. Le suspect les a attaqués, vraisemblablement avec un couteau. Le fils n'a pas survécu à l'attaque. Sa sœur, sa mère et le petit ami ont été blessés. La fille et le compagnon de la mère ont réussi à s'enfuir. Le suspect s'est ensuite retranché dans la maison avec son ex-partenaire. La police et les unités spéciales de la police fédérale sont arrivées sur les lieux. "Après des heures de négociations, le suspect est sorti et a pu être maîtrisé", explique Kristof Aerts. "Nous avons requis un juge d'instruction pour assassinat, tentative d'assassinat et privation illégale de liberté. Le suspect, un quadragénaire, lui sera présenté dimanche."