Tentative d'enlèvement d'une fille de 14 ans à Middelkerke: reconnaissez-vous cet homme?

À la requête du parquet de Flandre occidentale, division Bruges, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le mercredi 26 janvier 2022, vers 19 heures, une jeune fille de 14 ans se trouvait à l'arrêt de tram "Sint Laureins" à Westende. Alors qu'elle attendait son tram, elle a remarqué une camionnette blanche. Le conducteur a stationné sa camionnette sur le parking du domaine 'Calidris', il est sorti de son véhicule et s'est dirigé vers la jeune fille.

L'homme s'est adressé à elle en néerlandais avec un accent anglais. Il lui a alors proposé de la ramener à la maison. Elle a refusé. Le suspect l'a alors prise par le bras et l'a traînée.

À ce moment, cinq jeunes sont arrivés des dunes et lui ont porté secours. Ils sont parvenus à libérer la jeune fille de l'emprise de l'homme. Trois de ces jeunes l'ont frappé et l'ont ramené à sa voiture. Les deux autres se sont occupés de la victime.

La jeune fille est alors montée dans le tram et est rentrée chez elle, où elle a tout raconté. La police a ensuite été prévenue.

Description du suspect : Le suspect était âgé de 40 ans et avait un teint basané. Il portait un pantalon noir avec le logo de la marque Nike à hauteur de la poche droite, un masque buccal noir et une casquette noire.

La police demande aux 5 jeunes de se manifester

Description des 5 jeunes : les jeunes ne portaient pas de vêtements particulièrement remarquables, mais la victime se rappelle que l'un d'entre eux portait un veste noire sans manche et une casquette blanche. Ils s'exprimaient en néerlandais.

L'enquête a permis de révéler qu'un témoin avait également remarqué à plusieurs reprises un véhicule suspect dans les environs le soir-même des faits.

Le témoin avait eu son attention attirée par la camionnette car elle était brillante comme un miroir.

Le témoin a pu dresser un portrait-robot du conducteur.

L'homme était âgé de 40 à 50 ans et mesurait entre 1m70 à 1m75. Il était grassouillet et avait un teint basané. Il était rasé de près, avait de courts cheveux noirs et portait des vêtements sombres.

Il est possible que ces deux affaires n'aient pas de lien entre elles, mais les enquêteurs préfèrent ne rien exclure.

Si des personnes pensent reconnaître ce conducteur ou si le conducteur lui-même se reconnait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Témoignages

Si vous reconnaissez l'homme représenté par le portrait-robot ou si vous étiez un des 5 jeunes, ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Cet avis est disponible sur www.police.be