Le TW Classic s'ouvre avec les Whispering Sons

Le groupe belge post-punk Whispering Sons a lancé le festival TW Classic, samedi après-midi à Rotselaar. L'affiche en est élargie de quelques artistes supplémentaires après que des chiffres de vente décevants ont entraîné l'annulation de Werchter Encore, initialement programmé ce dimanche.

Nick Cave et The Bad Seeds sont toujours prévus sur la scène principale en tant que tête d'affiche finale et absolue du festival. Avant que l'Australien ne monte sur scène, Sleaford Mods, Courtney Barnett, The Smile et Placebo régaleront le public. Whispering Sons se produit cette année pour la quatrième fois sur un podium à Werchter, après Glazen Boterham en 2016, Rock Werchter en 2019 et Parklife en 2021. Conséquence de l'annulation de Werchter Encore, Florence + The Machine, Zwangere Guy et Intergalactic Lovers se produiront également samedi. TW Classic n'est pas encore sold-out.